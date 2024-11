Eboli: al via la XIII edizione della “Mostra dei Presepi”

Tutto è pronto per la XIII edizione della Mostra dei Presepi artigianali della città di Eboli. La rassegna che orami è appuntamento fisso per gli appassionati dell’artigianato e della tradizione torna con una cerimonia di apertura ufficiale prevista per le ore 18 di sabato 30 novembre e sarà allestita all’interno di un locale posto all’ingresso di via Scalelle, a piazza Cosimo Vestuti, fino al prossimo mese di gennaio.

La mostra

La mostra che vede in esposizione decine di presepi artistici realizzati dalle sapienti mani dei Giancarlo Del Mastro e Cosimo Altieri, ha al suo interno opere che raffigurano le riproduzioni in scala di chiese del borgo antico della città di Eboli, monasteri e santuari ma anche la riproduzione di piccoli spaccati di borgo antico con scene suggestive.

La cerimonia di inaugurazione

Nel corso della cerimonia di inaugurazione un presepe artistico realizzato dal maestro Del Mastro sarà donato all’associazione “Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli” e affidato alla dottoressa Teresa Sparano. Un gesto che coniuga la tradizione e l’artigianato con la solidarietà.