A Roscigno Vecchia una mostra permanente sull’arte presepiale

In occasione delle prossime festività natalizie verrà inaugurata a Roscigno Vecchia una mostra permanente sull’arte dei presepi a cura dell’artigiano Nicola Pisanos.

Una splendida iniziativa che arricchisce il borgo antico di arte, tradizione e comunità. Grazie a Pisanos, Roscigno Vecchia si doterà a breve di un nuovo spazio dedicato ai presepi, simboli di cultura e spiritualità che raccontano storie di fede ed appartenenza.

“La possibilità di vedere da vicino il processo di costruzione di un presepe – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – offre un’opportunità unica non solo per i residenti ma anche per i visitatori, i qualipotranno vivere un’esperienza immersiva edaffascinante. Questo progetto non è solo un tributo alla maestria artigianale di Nicola, ma anche un segno della vitalità culturale di Roscigno Vecchia. Un sincero augurio affinché questo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità ed un motivo di orgoglio per il borgo”.