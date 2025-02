Eboli al fianco dei giovani: grande successo per il primo incontro del “Progetto Clip”, ecco di cosa si tratta

Si è tenuta ieri presso il Liceo Classico Perito-Levi di Eboli, il primo incontro di CLIP – Generazione Attiva, un’iniziativa innovativa promossa dalle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Eboli. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un percorso di ascolto e partecipazione attiva per i giovani del territorio, dando loro l’opportunità di esprimere idee, bisogni e aspirazioni sul futuro della città.

L’evento ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti, che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di confrontarsi su tematiche cruciali come spazi pubblici, opportunità lavorative, eventi culturali e socialità giovanile. Il cuore dell’iniziativa è il questionario partecipativo, uno strumento concreto attraverso cui i ragazzi hanno potuto esprimere il loro punto di vista e suggerire proposte per migliorare la città in cui vivono.

“Eboli ha bisogno delle idee e dell’energia delle nuove generazioni. CLIP è il primo passo per costruire insieme un futuro in cui i giovani siano protagonisti delle scelte che riguardano il loro territorio”, ha dichiarato Vito Maratea delegato alle Politiche Giovanili.

Un progetto che mette al centro i giovani e l’inclusività

CLIP non si limita a un semplice momento di ascolto, ma rappresenta l’inizio di un percorso strutturato di partecipazione giovanile. Il progetto prevede una serie di incontri, workshop e attività di confronto, che coinvolgeranno attivamente i ragazzi in un processo di cittadinanza attiva e co-progettazione delle politiche locali.

“È fondamentale creare spazi di dialogo tra giovani e istituzioni. Troppo spesso i ragazzi si sentono lontani dalla politica e dalle decisioni che li riguardano. Con CLIP vogliamo cambiare questa percezione, offrendo loro la possibilità di incidere realmente sulle scelte della città”, ha aggiunto Vito Maratea. Sul tema dell’inclusività è intervenuto anche Pasquale Ruocco, delegato alle Pari Opportunità, che ha sottolineato l’importanza di un linguaggio e di politiche condivise per una città sempre più aperta e inclusiva:

“Sono molto soddisfatto. Le politiche di genere sono a una svolta: coprogrammare un linguaggio e delle azioni condivise è alla base per una città inclusiva. È fondamentale che ogni iniziativa rivolta ai giovani tenga conto della diversità e del rispetto reciproco, costruendo una società più equa e accessibile a tutti”.

L’impegno dell’intera amministrazione comunale è quello di trasformare le idee raccolte in azioni concrete, lavorando in sinergia con le nuove generazioni per rendere la città più accogliente, dinamica e inclusiva.

Prossimi appuntamenti e come partecipare

L’iniziativa continuerà nelle prossime settimane con nuovi incontri in altre scuole e spazi aggregativi del territorio. I giovani interessati possono rimanere aggiornati sulle attività di CLIP attraverso le pagine ufficiali del progetto e partecipare ai prossimi appuntamenti per far sentire la propria voce.