Eboli, adotta una spiaggia: tutto pronto per il terzo intervento di pulizia

È tutto pronto per il terzo intervento di pulizia dell’arenile di Eboli inserito nel più vasto progetto “Adotta una spiaggia” di Citizen Science e promosso dall’associazione WWF Silentum.

L’appuntamento

L’appuntamento per il gruppo parrocchiale della chiesa di San Nicola in San Vito al Sele di Santa Cecilia di Eboli, che ha aderito all’iniziativa per sensibilizzare sulla salvaguardia del creato, è previsto per il prossimo 30 marzo alle ore 10 presso il litorale S8 della marina di Eboli.

L’appuntamento, che in caso di condizioni meteo avverse sarà rinviato al 25 aprile, oltre alla partecipazione attiva dei soci del WWF Silentum, vanta anche la partecipazione straordinaria della squadriglia maschile “Cobra” e femminile “Pantera” del reparto “Stargate” del gruppo scout AGESCI Eboli 12 per contribuire alla raccolta e monitoraggio dei rifiuti nel tratto previsto.

Elogio al consigliere

«Un plauso all’assessore all’ambiente della città di Eboli Nadia La Brocca e a tutta l’amministrazione comunale che hanno promosso la richiesta di patrocinio da parte dell’associazione per la tutela ambientale del territorio. Un ringraziamento alla ditta S.A.R.I.M. srl società del gruppo Bardascino Holding spa che provvede alla fornitura delle buste per la raccolta e al ritiro per il corretto smaltimento. Tutto si rende possibile – scrive Costantino in una nota – quando si coopera per una giusta causa : il bene della nostra casa comune».