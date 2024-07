Eboli, accoglienza ai minori: un’altra importante struttura preposta si aggiunge alle Comunità tutelari

Nasce ad Eboli, nel rione Paterno in via Pio XII, “Il Cappellaio Matto” la Comunità alloggio per minori che rientra nella rete della cooperativa INSIEME gestita dalla dott.ssa Maria de Cesare.

Un nuovo inizio, un’altra importante struttura preposta all’accoglienza di Minori si aggiunge al già ampio catalogo di Comunità tutelari, residenziali e semi residenziali, presenti nel Comune di Eboli ed a disposizione dell’intero Ambito S/3 ex S/5.

L’attesa è stata lunga per curare al meglio i dettagli ed apportare in corso d’opera i dovuti accorgimenti necessari al rilascio da parte dell’ASSI-Azienda Speciale Sele Inclusione del provvedimento di Autorizzazione ed Accreditamento ma, finalmente, ieri pomeriggio il presidente della cooperativa INSIEME, la dott.ssa Maria de Cesare, con il Sindaco di Eboli Mario Conte nonchè di altri rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e del Terzo settore, ha tagliato il nastro per liberare l’ingresso di una nuova realtà sociale che accoglierà in forma residenziale ragazzi dai 13 ai 18 anni, una fascia di età di per se problematica, ma ancora di più se gli interessati provengono da famiglie che vivono in situazioni di disagio sociale.

Inizia dunque ufficialmente una nuova avventura nel sociale, «una occasione per accendere una piccola ma nuova luce nel buio dell’emarginazione», è il commento della Cooperativa Insieme.