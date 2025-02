Eboli, abbandono di rifiuti in centro: monta la protesta tra i residenti

Cambia il giorno e l’orario ma la situazione di via Gramsci, in pieno centro cittadino, di Eboli è nota ai più. Proprio all’ingresso dei palazzi, davanti ai portoni e sotto le finestre al piano terra delle abitazioni, stazionano quotidianamente rifiuti di ogni genere che alimentano vere e proprie discariche creando disagi per i residenti e per i commercianti della zona.

Il reportage di InfoCilento

Gli addetti alla raccolta differenziata non fanno in tempo a ripulire le aree sporche che qualche ora dopo la storia si ripete. Nuovi rifiuti e nuovi abbandoni. Con le telecamere di InfoCilento abbiamo monitorato la situazione che appare drammatica in tutta la sua complessità. Una settimana esatta dalle prime riprese e oggi in via Gramsci la spazzatura è ancora stoccata all’ingresso del palazzo.

Proteste tra i residenti

«Cambia il giorno e il mese ma questo annoso problema non riesce ad essere debellato. Non bastano le ispezioni a sorpresa dei vigili urbani e dei dipendenti Sarim la spazzatura qui viene sversata senza nessun problema», accusa a gran voce un professionista residente in zona. Anche questa mattina la situazione che è apparsa agli occhi dei presenti è stata davvero indegna. Una donna per entrare a casa col passeggino ha dovuto fare lo slalom tra i rifiuti.

«Chiediamo agli organi competenti di presidiare la zona e di procedere con nuovi blitz a sorpresa, forse così qualcosa può cambiare», conclude esasperato un residente.