Eboli: A fuoco la pineta di Campolongo

Fiamme nella pineta di Eboli, in località Campolongo. È accaduto questa mattina. Lingue di fuoco hanno interessato la vegetazione della fascia pinetata e alimentate dal forte forte in pochi minuti hanno distrutto l’area a verde. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento di via Benedetto Grimaldi e i volontari della Protezione Civile. A lavoro le forze dell’ordine per risalire alla natura del rogo.

Le cause del rogo

Cause naturali o incendio? Gli inquirenti sapranno stabilirlo nelle prossime ore, dopo aver domato le fiamme che rischiano di diffondersi rapidamente vista la fitta vegetazione.

I precedenti

Non è la prima volta che la pineta di Campolongo subisce incendi di questo spessore e ogni volta va via una fetta importante di vegetazione. In passato roghi si sono registrati anche nell’area pinetata di Capaccio Paestum.