Cronaca

Eboli, 81enne ferito alla gola in casa: la ricostruzione dei fatti

Anziano aggredito nella propria abitazione a Eboli e ferito alla gola da un 35enne: i carabinieri ricostruiscono dinamica e movente della vicenda.

Di: Antonio Elia
Ospedale Eboli

Si vanno delineando i contorni della vicenda che ieri ha visto protagonista un 81enne, rimasto ferito alla gola all’interno della propria abitazione a Eboli. A colpirlo, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato un vicino di casa di 35 anni.

L’anziano si trovava nel proprio appartamento e, a quanto si apprende, stava riposando quando il 35enne è entrato nel suo stabile. Il giovane lo avrebbe quindi aggredito, colpendolo alla gola con un coltello e provocandogli una grave ferita nella zona della giugulare. L’81enne, colto di sorpresa, non è riuscito a reagire.

Il soccorso in ospedale e l’intervento dei carabinieri

Subito dopo l’aggressione, il 35enne, probabilmente resosi conto della gravità della situazione, ha cercato di tamponare la ferita utilizzando un panno. Successivamente ha preso l’auto dell’anziano e lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale, per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorritori ufficiali.

Sulla vicenda sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia locale, che hanno identificato il giovane e trasmesso la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. Gli accertamenti degli investigatori sono ora finalizzati a ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire le motivazioni alla base dell’aggressione.

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