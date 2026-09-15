Ferito alla gola a Eboli, 81enne al Pronto Soccorso: accusa un vicino

È arrivato in ospedale con una profonda ferita alla gola, il sangue tamponato alla meglio con uno straccio nel tentativo di fermare l’emorragia. Un pensionato di 81 anni, residente nella zona Prato di Eboli, è stato accompagnato in auto al pronto soccorso dopo essere rimasto ferito nel pomeriggio di ieri.

La testimonianza della vittima e i dubbi sulla dinamica

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’anziano ha riferito di essere stato pugnalato da un vicino di casa, indicando proprio in quest’ultimo il presunto responsabile dell’aggressione.

I soccorsi e le condizioni dell’anziano

Al suo arrivo al servizio di emergenza dell’ospedale di Eboli, il paziente era vigile ma appariva sofferente. La gravità della ferita ha richiesto l’immediata attivazione del personale sanitario. Il primario del Pronto Soccorso, Alfonso Sparano, ha allertato le anestesiste Laura Baccari e Luisa Spinelli. È stato convocato anche il radiologo Vincenzo Ragno per gli accertamenti diagnostici necessari.

L’intervento dei carabinieri e le indagini in corso

Nel frattempo, in ospedale sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Eboli, coordinati dal capitano Greta Gentili, per raccogliere le prime informazioni e ricostruire quanto accaduto.

Restano da accertare le circostanze dell’aggressione, il luogo esatto in cui l’anziano sarebbe stato ferito e soprattutto la responsabilità del vicino indicato dalla vittima. Gli investigatori stanno lavorando per fare luce su un episodio che, al momento, presenta ancora diversi aspetti da chiarire.