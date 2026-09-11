Eboli 2027: nasce la coalizione progressista per il rilancio politico

Nuovo passo in avanti a Eboli nel percorso verso le elezioni amministrative della primavera 2027. Giovedì 10 settembre, presso la sede di “Eboli Responsabile”, si è tenuto un vertice politico tra diverse sigle del centro-sinistra per gettare le basi della futura coalizione progressista.

I partiti al tavolo e gli osservatori

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Avanti PSI, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Eboli Popolare ed Eboli Responsabile. A completare il quadro politico, con una partecipazione in fase interlocutoria e di ascolto, vi erano anche le delegazioni del Partito Democratico (PD) e del nascente movimento Progetto Civico Italia.

Analisi politica e rottura con gli errori del passato

Il dibattito si è focalizzato prioritariamente sui contenuti e sulle direttrici politiche dell’alleanza. Dai partecipanti è emersa con forza l’esigenza di segnare un netto cambio di passo organizzativo e programmatico rispetto al passato. L’obiettivo comune è superare gli elementi di criticità che hanno caratterizzato la gestione cittadina negli ultimi anni, conducendo sistematicamente — seppur per dinamiche e motivazioni differenti — alla conclusione prematura delle passate tre consiliature.

Programma di governo e confronto con il territorio

I tavoli di confronto proseguiranno nelle prossime settimane per ricucire le divergenze e raggiungere la massima condivisione sulle posizioni ancora aperte. Parallelamente alle trattative politiche, le forze della coalizione hanno deciso di avviare il lavoro tecnico sulla stesura del programma. Questo percorso sarà accompagnato da una serie di consultazioni con il tessuto economico, produttivo, sociale e ambientalista della città, con l’intento di costruire una proposta di governo solida e partecipata.