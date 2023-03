È ufficiale, la sede della Polizia Stradale resta ad Eboli

La sede della Polizia Stradale di Eboli rimane in loco, poiché l’Anas ha deciso di revocare l’avviso di ricerca di un nuovo immobile da adibire a Sottosezione di Polizia Stradale.

L’obiettivo era quello di migliorare la sorveglianza dell’autostrada A2, in particolare nel tratto tra lo Svincolo di Fisciano e lo Svincolo di Sicignano degli Alburni. Tuttavia, la sede di Eboli presenta già tutti i requisiti dimensionali necessari per il servizio di vigilanza.

La decisione

Il Sindaco di Eboli, Mario Conte, aveva fatto notare questa situazione al Responsabile della Struttura Territoriale, chiedendo il ritiro dell’indagine di mercato in corso. La Caserma di via Benedetto Grimaldi, dunque, rimarrà il presidio della Polizia Stradale a Eboli.

Questa decisione ha accolto con favore la popolazione e le autorità locali, che avevano espresso preoccupazione per una possibile chiusura della sede della Polizia Stradale a Eboli. La permanenza della sede in loco garantisce la sicurezza e la tutela dei cittadini, così come il monitoraggio costante della situazione del traffico sull’autostrada.

Il provvedimento dell’Anas

La decisione dell’Anas dimostra la volontà di collaborare con le autorità locali e di ascoltare le loro esigenze. Inoltre, conferma l’importanza della presenza della Polizia Stradale sul territorio per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico.

La sede della Polizia Stradale rimane a Eboli, garantendo così la tutela dei cittadini e il servizio di vigilanza sull’autostrada A2. La decisione dell’Anas di revocare l’avviso di ricerca dimostra la volontà di collaborare con le autorità locali per garantire la sicurezza sulle strade italiane.