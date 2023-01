Polizia stradale a Vallo della Lucania: al via il progetto per la nuova sede

Via libera al progetto per i lavori di completamento dello stabile di via Ottavio De Marsilio, da adibire a nuova sede del distaccamento della Polizia Stradale di Vallo della Lucania. Una scelta presa già negli anni scorsi dall’amministrazione Aloia.

Il progetto

Lo stabile è di proprietà del comune vallese ma anche di Novi Velia e Cannalonga. I tre enti decisero di concedere in locazione la palazzina per un canone annuo di 17500 euro, importo poi diminuito a seguito di accordo con la Prefettura.

Nei mesi scorsi il via libera definitivo. Ora i comuni sono pronti ad avviare le opere necessarie a completare la struttura e renderla disponibile alla Polizia Stradale.

Le criticità

Da un sopralluogo sono emerse le criticità da risolvere. In particolare bisognerà intervenire su caldaie, infissi, ripristino di alcune parte di intonaco, sistemazione delle parti esterne, manutenzione della tettoia in legno e rimozione di alcuni materiali. Infine sarà necessario eseguire ulteriori opere richieste dall’ufficio tecnico.

Prevista una spesa totale di 51mila euro anticipata dal comune di Vallo della Lucania e che dovrà essere rimborsata pro quota da Novi Velia e Cannalonga.