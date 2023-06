E’ originaria di Laurino la nuova campionessa nazionale di scherma

Terzo tricolore nella scherma per la cilentana Rossella Gregorio. La vittoria è stata ottenuta a La Spezia presso il Pala Mariotti, animato dagli splendidi assalti degli schermitori.

La vittoria della arriva a due anni dall’ultima ascesa al gradino più alto del podio.

Soddisfazione enorme

Dopo Torino 2015 e Cassino 2021 è arrivata questa nuova importante vittoria “Mi sono concentrata turno dopo turno, e vivendo così questa giornata sono riuscita a togliermi una grande soddisfazione che rappresenta un ottimo presupposto per il doppio Europeo e il grande obiettivo del Mondiale di Milano, cruciale per la Qualifica Olimpica”, ha affermato la sciabolatrice dei Carabinieri. In finale la salernitana si è imposta su Carlotta Fusetti, delle Fiamme Gialle per 10-15. L’obiettivo è sempre la qualificazione alle prossime olimpiadi.

Chi è Rossella Gregorio

La campionessa ha origini cilentane, laurinesi per la precisione. Sua nonna era del piccolo borgo cilentano, con la quale la campionessa conserva grandi legami affettivi, legati ai ricordi dell’infanzia (qui l’intervista completa). Il palmares della carabiniera è gonfio di medaglie tra le quali, oltre alle vittorie dei campionati italiani, spicca l’oro ottenuto ai mondiali del 2017-2018. Il sogno resta quello di una medaglia olimpica, di certo il pubblico cilentano non farà mancare il sostegno all’atleta.