È l’ultimo giorno prima del silenzio elettorale a Serre

La lista “siAMO Serre” guidata dal sindaco uscente, Antonio Opramolla incontrerà i cittadini per prima, ossia alle 19:30, così ha deciso il sorteggio.

L’ordine, ecco i comizi

A seguire si terrà il comizio della lista denominata “Ritorno al futuro” con Palmiro Cornetta candidato alla carica di sindaco.

Entrambe le compagini avranno un’ora per rinnovare il loro appello al voto ai cittadini iscritti nelle list della seconda sezione, gli unici richiamati alle urbe dopo la decisione del TAR che ha accertato delle irregolarità, non attribuibili ai candidati, nelle procedure elettorali tenutesi nel giugno scorso.

Opramolla, durante le scorse elezioni amministrative, vinse con 36 voti di differenza rispetto alla lista capeggiata da Cornetta.

Nella seconda sezione voteranno circa novecento cittadini

In questi giorni sulle pagine social di entrambe le compagini sono stati pubblicati dei post che rappresentano una sorta di cronistoria delle opere già realizzate e dei programmi che intendono realizzare per Serre e per i serresi.

Opramolla ha amministrato, da primo cittadino, dallo scorso giugno a gennaio, quando la sentenza del TAR ha fatto sì che a Serre, prima del ritorno alle urne, arrivasse il commissario prefettizio individuato nel viceprefetto Roberto Amantea.

Cornetta è già stato sindaco di Serre e ha amministrato il comune alburnino per dieci anni, ossia dal 2002 al 2012.