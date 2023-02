È la giovane agropolese Loretta del Mercato il primo ricercatore dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR

Ci giunge da molto vicino una scia di energia positiva e speranza data dallo sforzo di ricerca ed il notevole lavoro di equipe del Tecnopolo per la Medicina di precisione Tecnomed Puglia (coordinatore Prof. Giuseppe Gigli) a cui fa riferimento, in qualità di primo ricercatore dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce, Loretta del Mercato.

Conoscendone il piglio e la tenacia fin dai tempi della scuola, possiamo dire che Loretta, giovane agropolese da anni stabilitasi a Lecce, sta portando avanti, attraverso le sue notevoli capacità da ricercatrice, l’idea che la formazione italiana è competitiva anche all’estero.

È opportuno fare esperienza fuori e bisogna restare in relazione con un ambiente europeo. Tuttavia, è ora di stimolare i giovani a restare in Italia, per non svalutare il nostro capitale umano e scientifico.

L’impegno di Loretta del Mercato

Loretta del Mercato continua a farci riflettere su questa possibilità attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale sui risultati dello studio appena pubblicato dalla prestigiosa rivista ACS Nano e riguardante l’utilizzo di nanotecnologie avanzate e tecniche matematiche di statistica inferenziale per la ricostruzione dell’ecosistema cellulare alla base dello sviluppo dei tumori.

Questo studio, frutto di una collaborazione multidisciplinare con i gruppi di ricerca dell’Istituto Biofisika (Spagna), la Fondazione Ikerbasque (Spagna), l‘Istituto Italiano per la Medicina Genomica- IIGM, il Politecnico di Torino, l’Università del Salento, l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ Ircss di Bari e il Tecnopolo per la Medicina di precisione Tecnomed Puglia, apre la strada all’analisi non invasiva, non costosa e in tempo reale del metabolismo delle singole cellule.

La nuova piattaforma permetterà l’identificazione di nuove combinazioni farmacologiche che potrebbero rappresentare una svolta nel trattamento del tumore del pancreas.

Chi è Loretta del Mercato

Loretta del Mercato, napoletana per nascita, dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza ad Agropoli frequentando il Liceo Classico “Dante Alighieri”, si è laureata nel 2004 in Biotecnologie presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha ottenuto il dottorato di ricerca nel 2007 in Materiali e Tecnologie Innovative presso l’ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) dell’Università del Salento, Lecce.

La carriera

Dopo un’esperienza di ricerca post dottorato presso il Dipartimento di Fisica della Philipps University of Marburg (Germania), nel 2010 diventa ricercatrice presso l’Istituto di Nanoscienze del CNR di Lecce.

Nel 2012 si aggiudica il premio “TR35-Giovani innovatori” promosso dalla rivista ‘Technology Review’ in collaborazione con il Forum ricerca innovazione e dedicato alle idee innovative e alla creatività imprenditoriale under 35 in Italia.

Nel 2015 si traferisce presso l’Istituto di Nanotecnologia del Cnr di Lecce, nello stesso anno è visiting researcher presso l’Istituto di medicina rigenerativa ispirata alla tecnologia (MERLN) dell’Università di Maastricht (NL).

Dal 2018 è coordinatore di un progetto di ricerca finanziato dal Consiglio Europeo delle Ricerca (ERC), il cui obiettivo è lo sviluppo di nuove metodologie per lo studio della eterogeneità cellulare in modelli in vitro di carcinoma del pancreas, e dal 2020 è coordinatore di un progetto di ricerca finanziato dall’Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro (AIRC).

Di qui inizia un percorso di ricerca che oggi, attraverso le sue parole, è da registrare come un importante passo avanti verso la comprensione dei meccanismi alla base del tumore del pancreas.

A Loretta del Mercato giunga la stima ed il sostegno dell’intera comunità agropolese per sempre più validi traguardi utili a tutti.