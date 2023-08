È di Castellabate la nuova Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2023

Vincenza Sessa 21 anni di Castellabate è Miss Cilento, Vallo di Diano Alburni 2023 . Vincenza, 1.65 di altezza, occhi verdi magnetici, capelli marroni è una studentessa di Psicologia a Roma, ama cucinare, adora creare outfit per sé e per gli altri e colleziona scarpe coi tacchi e borse. La bella Vincenza arrivata in Finale col titolo di Miss Castelnuovo Cilento 2023 e con quello di Miss Benvenuti al Sud 2023 ha sbaragliato la concorrenza alla Finalissima della XX edizione del Concorso che promuove il territorio e la Dieta Mediterranea tenutasi a Vallo della Lucania.



La giuria

La Miss dal sorriso smagliante è stata scelta da una qualificata giuria presieduta da Ludovica Lombardi (Miss Cilento 2022) e che tra gli alti vedeva Lara D’Angiolillo (Miss Cilento nel Mondo 2022), la violinista Helena Caminiti, la cantante Kristinne Pastore, l’imprenditore Gaetano Stifano, l’Avvocato e Giornalista sportiva Raffaella Sergio, l’imprenditrice Gloriana Pinto e la Consigliera delegata agli eventi e allo spettacolo del Comune di Vallo della Lucania Virginia Casaburi .

Una conduttrice d’eccezione

La Finalissima della XX edizione di Vallo della Lucania è stata condotta da Vincenza Botti (Miss Cilento 2014) che in autunno rivedremo in TV su Canale 5 nella fortunata trasmissione di Paolo Bonolis Ciao Darwin. Per l’occasione Vincenza ha indossato uno scintillante abito rosa che ha esaltato ancora di più la sua immensa bellezza . Le bellezze in passerella sono state immortalate negli scatti fotografici di Emanuele Walter Navazio e le musiche delle sfilate soso state selezionate dal DJ Ferdinando Massanova . L’evento è stato ripreso dalle telecamere di Cilentano TV guidate dalla magistrale Regia Renato Le Proux .

La pace e l’omaggio a Toto Cotugno

La serata si è aperta con una coreografia di bandiere di vari paesi del mondo tra le quali campeggiava al centro la bandiera arcobaleno della Pace, il tema che questa estate Miss Cilento ha voluto diffondere durante il suo tour. Il Patron Lino Miraldi ha voluto poi ricordare la scomparsa del cantautore Toto Cutugno facendo cantare al pubblico presente la sua canzone più cantata ovunque L’Italiano . L’evento è stato arricchito dalla graffiante voce di Kristinne Pastore, dal magico violino di Helena Caminiti e dal bravo rapper lucano Madloco. Durante l’evento poi ci sono stati vari momenti da ricordare e immortalare per una finale sicuramente ricca di sorprese. Il Patron Lino Miraldi ha voluto premiare la Campionessa italiana di Hip Hop la diciassettenne vallese-doc Marika Pezzuti che si è pure esibita per la gioia del numeroso pubblico presente . Il Patron ha voluto incoronare con la fascia di Miss Cilento Baby Filomena Meola 10 anni di Montecorice che è stata presente e sfilato in varie tappe del tour 2023.

Lo show di Ludovica Lombardi

Infine, la bellissima Miss Cilento 2022 Ludovica Lombardi ha fatto conoscere a tutti i presenti le sue doti canore naturali con due fantastiche canzoni che hanno raccolto applausi scroscianti : “Se queste sono le premesse ci troviamo davanti ad un vero talento – ha dichiarato il Patron Lino Miraldi, rinomato Talent-scout “

Le altre reginette

Sul trono con Vincenza sono salite Deborah Capece 17 anni di Tito (Miss Cilento nel Mondo 2022), Dalila D’Andria 17 anni di Marigliano (Miss Bellezza Latina 2023). Le altre fasce sono andate a Francesca Tsyba 21 anni di Castel San Lorenzo (Miss Moda 2023), Evanna Serra 24 anni di Roccadaspide (Miss Cinema 2023), Dominique Serra 15 anni di Roccadaspide (Miss Fotogenia), Francesca De Marco 18 anni di Cardile (Miss Hair Style), Ginevra Pescina 15 anni di Casalvelino (Miss Teenager 2023), Arianna Sabia 17 anni di Ascea (Miss Portamento 2023), Sara Calabrese 22 anni di Vallo Scalo (Miss Sport Fashion 2023), Annamaria Cantisani 18 anni di Latronico (Miss Eleganza 2023), Serena Ferro 15 anni di San Mauro La Bruca (Miss Make up 2023).

La soddisfazione del patron Lino Miraldi

“Una grande finale con una grande Vincenza Botti, piena di energia e con tanta allegria“, dichiara il Patron Lino Miraldi, “sono felice perché le Miss finaliste (quasi tutte alla prima esperienza in passerella) hanno subito stretto amicizia tra di loro nelle varie tappe ed in soli due mesi hanno seguito i miei consigli e fatto notevoli progressi e poi sono felice perché stanno nascendo nuovi talenti per lo spettacolo nel nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino in questo avvincente tour“