Tempation Island: ci sarà anche la vallese Vincenza Botti

Ci sarà anche Vincenza Botti di Vallo della Lucania nel reality Temptation Island di Canale 5 che partirà esattamente fra una settimana, il 30 giugno. Alla conduzione del programma che racconta le storie di sei coppie non sposate e senza figli in comune, per l’ottavo anno consecutivo ci sarà Filippo Bisciglia.

I partecipanti metteranno alla prova la loro storia in un meraviglioso resort della Sardegna. Vincenza Botti, classe 95, sarà calata nel ruolo di “tentatrice” ( di questo raggruppamento faranno parte 12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi): infatti le coppie vengono separate per 21 giorni vivendo in due villaggi differenti. Nel 2014 Vincenza Botti vinse Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mentre l’anno successivo arrivò terza a Miss Italia (si aggiudicò in quell’occasione Miss Curvy). Negli anni successivi sono state varie le esperienze televisive: ha partecipato al Cast di Ciao Darwin, è stata tra le ballerine del Capodanno su Rai 1, e nel 2020 è rientrata tra le 40 finaliste di Miss Universe Italy.