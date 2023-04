È ancora allarme nella Città di Eboli: continuano gli atti vandalici e i furti al cimitero

“Nel giro di due settimane dalla tomba di mio marito hanno portato via fiori, una statuina e la corona del rosario” – ha detto al telefono una donna ebolitana amareggiata e dispiaciuta per l’accaduto che questa mattina presto si è recata al cimitero cittadino.

Dispiacere e amarezza per i furti al cimitero

Ma per una donna in sua compagnia la sorpresa, invece, è stata peggiore. Dal contenitore posto alle spalle della lapide del monumento funebre è stato asportato il coperchio di marmo e acciaio. Un contenitore che serve per custodire oggetti in plastica per la pulizia del monumento.

“Una situazione incredibile che ormai crea soltanto tanto dispiacere e amarezza. Se nemmeno nel cimitero si può stare tranquilli, non c’è pace da nessuna parte”.

Individuata una mini discarica con materiale di risulta

Furti di piccoli o grandi oggetti sacri dalle tombe, fiori che vengono portati via e marmi che spariscono: la situazione è incresciosa davvero.

L’altro giorno, inoltre, sui monti di Eboli è stata individuata una mini discarica con materiale di risulta dalla lavorazione di monumenti funebri datati.

In passato a preoccupare erano i furti di rame, di vasi, di statute. Adesso rubano qualunque cosa anche la più insignificante.

Insomma, nemmeno al cimitero c’è pace.