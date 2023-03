Allarme furti negli Alburni: un incontro per salvaguardare la sicurezza dei cittadini

Si è tenuto martedì 28 marzo, presso la sede municipale di Serre, l’incontro tra gli amministratori degli Alburni, a cui hanno partecipato, oltre al primo cittadino di Serre, Antonio Opramolla, anche Carmine Cennamo, sindaco di Postiglione; Giacomo Orco, sindaco di Sicignano degli Alburni ed Ettore Poti, sindaco di Controne.

L’incontro

Alla riunione, durata diverse ore, hanno preso parte anche l’assessore con delega alla Polizia Municipale del Comune di Serre, Marta Pizzarelli e gli stessi operatori della Polizia Municipale.

Tutti hanno espresso la propria volontà di avviare, insieme, le attività di controllo del territorio per prevenire il fenomeno dei furti che, ultimamente, sta destando tanta preoccupazione nei cittadini.

Le finalità

Nei giorni scorsi, infatti, i ladri sono riusciti ad introdursi all’interno di alcune abitazioni di Postiglione e di Serre da cui hanno sottratto, ai proprietari, diversi oggetti di valore.

L’incontro è servito anche a tracciare le linee guida per mettere in campo azioni finalizzate ad incrementare il lavoro di vigilanza e di pattugliamento del territorio affinché questo possa essere svolto in piena sinergia tra le autorità politiche locali e tra le Forze di Polizia Municipale dei comuni alburnini.

“Gli amministratori dei comuni citati, nelle prossime ore, si interfacceranno anche con il relativo Comando dei Carabinieri per garantire il controllo di tutta l’area territoriale, attraverso un coordinamento capillare e continuo” ha fatto sapere Opramolla