È accaduto poco fa in località Santa Cecilia di Eboli. Traffico in tilt lungo la SP 30 verso il mare.

Ennesimo incidente a causa del maltempo e della strada viscida.

La ricostruzione

Per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, infatti, un veicolo Fiat Iveco di colore bianco si è cappottato al lato della careggiata ed ha finito la sua corsa nel terreno laterale all’arteria stradale.

La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata accertata, ma il traffico lungo la SP 30 in direzione mare è andato completamente in tilt a causa dell’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per regolare la circolazione.

Traffico in tilt e mezzi di soccorso prontamente intervenuti

I Carabinieri della locale compagnia hanno immediatamente regolato la circolazione stradale, mentre i sanitari e i volontari del 118 si sono occupati di soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale. Al momento non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

La SP 30 è una strada molto trafficata che collega Eboli alla costa cilentana ed è spesso percorsa da turisti e vacanzieri in questa stagione. L’incidente ha creato forti disagi alla circolazione, ma le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per ripristinare il traffico il prima possibile.