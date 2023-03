È accaduto ancora ad Eboli. Questa volta ai danni dell’ex vicesindaco Cosimo Cicia e di alcune attività commerciali del centro

È ancora allarme sicurezza. È ancora paura tra i residenti e i commercianti ebolitani. È ancora protesta e richiesta di potenziamento dei controlli in centro e in periferia. Eppure stando all’ultimo pubblico intervento del Sindaco Mario Conte “la Città di Eboli non è stata mai così sicura e sono stati convocati già cinque tavoli per la sicurezza e l’ordine pubblico”.

L’ultimo colpo

La pensano diversamente i malcapitati cittadini e commercianti di Eboli. I ladri la notte scorsa hanno visitato il garage di proprietà dell’ex vicesindaco Cosimo Cicia ed hanno portato via derrate alimentari e oggetti vari. Amaro risveglio e rabbia. Eppure pare che tra in via San Bernardino e via Ripa, a pochi passi da Palazzo di Città, non sia neppure la prima volta che negli ultimi mesi si registrano episodi simili. Alcuni neppure denunciati.

Lungo la statale 19 un ladro avrebbe tentato di arginare il sistema di videosorveglianza privato di un accorsato supermercato, non riuscendoci avrebbe distrutto alcuni beni posti all’ingresso dello stesso. Non c’è tregua per Eboli e per gli ebolitani. La sicurezza ostentata dal Sindaco Conte non trova nei fatti la necessaria conferma.

L’allarme tra i cittadini

Di fronte a questo clima di insicurezza diffusa, i cittadini chiedono un potenziamento dei controlli in centro e in periferia. Nonostante il Sindaco Conte abbia convocato già cinque tavoli per la sicurezza e l’ordine pubblico, la situazione non sembra migliorare e i malcapitati cittadini di Eboli si sentono abbandonati dalle istituzioni