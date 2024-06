Duomo di Salerno, De Luca: “10 milioni per consolidare il campanile”

Si dice soddisfatto dell’incontro avuto a Roma in merito ai Fondi di Coesione il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca per cui si stanno determinando “salvo imprevisti dell’ultimissimo minuto” le condizioni per stipulare, dopo un anno, l’accordo. Una stipula che permetterà il conseguente sblocco anche per il finanziamento di consolidamento del campanile della cattedrale di Salerno. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, proprio dal governatore, a margine dell’inaugurazione del centro oculistico sociale presso la sezione di Salerno dell’Unione italiana Ciechi e degli Ipovedenti (Uici).

«A Salerno – ha detto – abbiamo da fare un intervento importante: quasi 10 milioni di euro per il consolidamento del campanile del Duomo di Salerno, che è privo di manutenzioni straordinarie da decenni. Monsignor Bellandi ci aveva chiesto una mano, anche rilevante. È passato un anno, saremo arrivati a 12-13 milioni e non più 10, vabbè. Credo che, un minuto dopo la stipula dell’intesa, procediamo con l’erogazione di questo finanziamento alla Chiesa di Salerno perché sia fatto questo intervento, assolutamente necessario, di manutenzione straordinaria per il Duomo della nostra città».