Due giorni a ritmo della musica popolare: nel Cilento c’è Tammorra Fest

Due giorni a ritmo della musica popolare campana. Dal 14 al 15 Luglio 2023, si terrà il Tammorra Fest – Festival della Musica Popolare Campana. Organizzato dall’Associazione Culturale Cinema & Scuola con il patrocinio del Comune di Omignano, il comune di Salento, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e sponsor privati, l’evento si terrà ad Omignano Scalo, presso Piazza Mercato.

Il programma

Prevista l’esibizione di gruppi musicali provenienti dal territorio campano che allieteranno con le proprie performance tutto il pubblico presente. Inoltre saranno allestiti stand gastronomici con tavoli e panche. In programma anche l’assegnazione dei premi in palio, mediante estrazione della ricevuta rilasciata agli stand enogastronomici. Durante la serata del 15 ci sarà l’assegnazione del premio in palio, accesso di 180 minuti presso un resort tramite estrazione del biglietto della lotteria.

Il cartellone degli appuntamenti

VENERDI’ 14 LUGLIO 2023

Ore 20,30 : Inizio ufficiale del Festival con l’esibizione dei “Figli del Cilento” ed apertura degli stand enogastronomici.

Ore 21,30: I “Vico” in concerto

Durante la serata assegnazione dei premi in palio (euro 500 in buoni spesa supermercato PAM Omignano), mediante estrazione della ricevuta rilasciata agli stand gastronomici.

SABATO 15 LUGLIO 2023

Ore 21,00: Concerto dei “Soleluna” ed apertura degli stand enogastronomici.

Ore 23,00: Concerto dei “Kiepò”

Durante la serata assegnazione dei premi in palio.