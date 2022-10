I 9 eventi gastronomici in programma questo weekend nel Cilento e Diano

Proseguono gli appuntamenti con gli eventi autunnali tra i Borghi del Cilento e Vallo di Diano. Un buonissimo odore di caldarroste scalda i vicoletti e gli scorci che si popolano di persone, di sorrisi, di buon cibo e divertimento.

Sono già diverse le iniziative messe in campo nel Cilento e Diano che hanno riscosso successo, boom di presenze a Salento per la festa della castagna, e ancora c’è fermento a Roccadaspide per la sagra della castagna, così come a San Rufo, Vallo Scalo, Omignano. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Di seguito elenchiamo tutti gli eventi in programma da questo weekend che ci conduce «al ponte» de Ognissanti

Castagnata casalettana, Casaletto Spartano il 30 ottobre dalle 18:30 in Piazza Municipio. Evento organizzato dall’Associazione socio- culturale Apertamente casaletto in collaborazione con il Comune. Castagne, ottimo vino locale, musica e tanta buona compagnia. Sagra della pastorella cuccarese, festa della castagna in programma il 29 e 30 ottobre a Cuccaro Vetere in Piazza A. Valiante. La sagra giunge alla sua 15esima edizione, organizzata dal Comune, in sinergia con la Pro Loco, Forum dei giovani, Gal Casacastra e l’Associazione culturale Città di Castagno. A San Mauro Cilento, è in programma la Sagra della castagna, regina dell’autunno, dal 29 ottobre al 1° novembre. Sarà possibile degustare pietanze della tradizione e prodotti tipici cilentani. Tutto pronto anche a San Rufo per la festa della castagna il 30 e 31 ottobre. Percorso enogastronomico e una festa popolare, un mix tra cibo e folklore. Anche Vallo Scalo da oggi, 28 ottobre e fino al 31, profumerà di castagne e non solo. L’evento de «La Castagnata» presso il convento francescano, Chiesa di Santa Chiara, darà la possibilità ai visitatori di gustare eccellenze cilentane, accompagnate da musica e divertimento. Altra sagra in programma nel Cilento è quella della castagna di Stio dal 29 ottobre al 1° novembre. Le vie del borgo cilentano saranno piene di stand enogastronomici, tra dolci, caldarroste e prodotti tipici. Dopo due anni di stop, ritorna anche la festa della castagna di Rofrano il 30 e 31 ottobre. L’evento si svolgerà in Piazza San Vito. Caldarroste scoppiettanti, da gustare con un bicchiere di vino locale, tra l’odore dei bracieri ardenti e le note degli artisti itineranti. Dal 31 ottobre al 2 novembre, torna come ogni anno, la sagra di Ognissanti ad Omignano Paese. Dalle ore 19:30 sarà possibile degustare prodotti tipici come lagane e ceci, cavatielli al ragù cilentano, broccoli e salsiccia, la castagna del Montestella, e tantissimi altri cibi tra vino e musica dal vivo. È in programma il 29 e 30 ottobre a Celso- frazione di Pollica, la Notte di Ognissanti.

Ma per tanti eventi che si svolgono nelle piazze con la voglia di condividere momenti di convivialità, proponiamo anche la programmazione dei cinema presenti sul territorio cilentano per chi ha voglia, invece, di godersi un buon film comodamente in poltrona.

Ecco la programmazione completa

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino al 1° novembre

Unico spettacolo ore 20:15

«Il Colibrì» con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti, Benedetta Porcaroli, Fotonì Peluso e Berenice Bejo.

Fino al 1° novembre

Speetacoli ore 18:00/22:30

«Halloween Ends»

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

Fino al 2 novembre

Unico spettacolo ore 21:00

«Black Adam»

Locale climatizzato, approfitta dell’offerta food e film: pizza o panino + patatine + bibita + ingresso cinema a € 15,00

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

Fino al 2 novembre (escluso lunedì 31 ottobre)

Spettacoli ore 18:30/ 21:00

«Black Adam» di DC Comics (Sabato e Mercoledì prezzo ridotto)

Solo per questa sera, 28 ottobre, in programmazione il film con Pierfrancesco Favino

«Nostalgia» ore 18:30/ 21:00