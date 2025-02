Dramma all’Università di Salerno: 27enne muore cadendo dal parcheggio multipiano

Ennesima tragedia all’Università di Salerno. Un giovane di San Giuseppe Vesuviano, 27 anni, è morto dopo essere caduto dal parcheggio multipiano dell’Ateneo.

La tragedia

La vittima era uno studente della facoltà d’Economia. Da comprendere cosa sia accaduto, ma è probabile che si tratti di un gesto volontario e non sarebbe il primo caso di suicidio dal parcheggio multiplano.

Un episodio analogo si era verificato nel 2017 quando un ragazzo di 21 anni si era lanciato dal quinto livello del parcheggio multipiano del campus di Fisciano dell’Università di Salerno.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 27enne. Intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.