Dramma ad Eboli: 69enne trovato morto. Il corpo già in stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Eboli. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa ma la scoperta è avvenuta solo questa mattina.

L’episodio in via Federico II, dove nella tarda mattinata di oggi, è stato rinvenuto il corpo, ormai in via di decomposizione. Il vicino aveva lanciato l’allarme in quanto l’uomo non si vedeva in giro da giorni.

Morto da giorni nella sua abitazione: il ritrovamento

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, aprendo la porta d’ingresso, hanno consentito ai soccorritori di introdursi nel casolare in cui viveva il 69enne originario di Palomonte.

L’uomo era già morto da giorni. Accertamenti in corso sulle cause del decesso, probabilmente un improvviso malore.