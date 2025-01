Dramma ad Albanella, uomo trovato senza vita in casa

Dramma nella comunità di Albanella. Nella mattinata di oggi un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, in località Fontana di Jacopo.

Un dramma improvviso

A dare l’allarme sono stati i familiari dell’anziano, preoccupati dal fatto che non rispondesse alle chiamate. Giunti sul posto, i soccorritori della Croce Rossa di Capaccio Paestum non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, si trovava riverso a terra accanto ad un tavolo, con una pizza ancora intatta.

Le cause del decesso

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albanella per effettuare i rilievi del caso. Al momento, non emergono elementi che facciano pensare a cause esterne.

La notizia della morte dell’anziano ha destato profondo cordoglio nella comunità di Albanella.