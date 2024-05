Dramma a Stella Cilento, anziano trovato morto in casa

Dramma questa mattina a Stella Cilento, un uomo di 80 anni, vedovo, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nel centro del paese dove viveva da solo. L’allarme è scattato intorno alle 11 quando la donna che si occupava di accudirlo periodicamente, giunto presso la sua abitazione, lo ha trovato esanime.

I soccorsi e le indagini

Immediatamente sono stati informati i sanitari ma inutile è stato ogni intervento del personale del 118. L’uomo potrebbe essersi impiccato ma la circostanza della sua morte è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e dei militari della stazione di Sessa Cilento.

Immediatamente sono stati allertati i suoi familiari, giunti sul posto.

Lutto nella comunità

L’anziano era molto conosciuto in paese avendo per anni prestato servizio presso il locale ufficio postale. Da alcuni anni era pensionato e, dopo aver perso la moglie, viveva da solo. Dolore per l’accaduto in tutta la comunità del centro cilentano.