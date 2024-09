Dramma a Pontecagnano, uomo trovato morto in casa

Tragedia questa mattina lungo la Litoranea, a Pontecagnano Faiano. Un uomo di 52 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione in via Mar Ionio. A dare l’allarme è stata la sorella che aveva provato a mettersi in contatto con lui, ma senza esito.

Il tentativo di soccorso

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica del Vopi. Presenti anche Vigili del fuoco e dai Carabinieri.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per il 52enne non c’era più nulla da fare. Dalle prime ipotesi si tratterebbe di una morte naturale, ma le autorità stanno procedendo con gli accertamenti di rito.