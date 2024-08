Dramma a Montecorvino Rovella: trovata morta una 33enne, era madre di 3 bambini

Tragedia questa mattina a Montecorvino Rovella, dove una donna di 33 anni è stata trovata senza vita in casa. La giovane mamma lascia tre bambini piccoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui l’automedica del Vopi di Pontecagnano e un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia, che non hanno potuto far altro che constare il decesso.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non si esclude la possibilità di richiedere un’autopsia per chiarire le circostanze della morte.