Capaccio Paestum: morto a soli 20 anni, un memorial per ricordare Marco Coviello

Un memorial per ricordare Marco Coviello, il giovane morto in un tragico incidente stradale otto anni fa. La tragedia si consumò nella notte tra il 16 e il 17 agosto del 2016.

Il tragico incidente del 17 agosto 2016

Il ventenne, che era di ritorno da una festa che si era tenuta presso il lido in cui lavorava, in località Laura, era diretto con un amico verso Capaccio Scalo quando il suo scooter si scontrò con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Nonostante i soccorsi tempestivi dei sanitari del 118 e di alcuni presenti, per lui non ci fu nulla da fare; l’amico, invece, venne trasportato in ospedale.

Nell’anniversario della sua morte gli amici di Marco hanno scelto nuovamente di ricordarlo con un memorial in programma il 17 agosto pressi i campi Gerry B. Tutti potranno partecipare. L’appuntamento è alle ore 20.30.