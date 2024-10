Dramma a Castellabate: trovata morta bruciata Silvia Nowak la donna scomparsa ad Ogliastro Marina

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Silvia Nowak. La 53enne di nazionalità tedesca è stata trovata morta bruciata a circa 150m dalla propria abitazione ad Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate.

Il ritrovamento

La svolta è avvenuta questa mattina, intorno alle 11.00, quando la donna è stata ritrovata senza vita dagli agenti della Polizia Locale di Castellabate, diretti dal Comandante Malandrino, in sinergia con la Protezione Civile Comunale e i militari dei locale stazione dei Carabinieri, guidati dal Comandante Cesa.

Il corpo era nascosto da sterpaglie

Il corpo della vittima, già in evidente stato di decomposizione, era nascosto da alcune sterpaglie e dalla vegetazione presente. Ora l’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata sul compagno della donna, che è stato già trasportato in caserma, indiziato numero uno per la morte di Silvia Nowak.