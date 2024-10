Castellabate, giallo sulla scomparsa di Silvia Nowak: per le ricerche utilizzati droni e cani molecolari

Un’altra intensa, ma vana giornata di ricerche e speranze ad Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate, dove dalla giornata di martedì una donna 53enne di nazionalità tedesca ha fatto perdere le sue tracce nel nulla. Si tratta di Silvia Nowak, residente da alcuni anni nel paese cilentano insieme al compagno, suo connazionale.

Le ricerche

La donna si è allontanata da casa senza effetti personali nel pomeriggio del 15 ottobre, per non farvi più ritorno. Le ricerche stanno proseguendo per tutta la zona, concentrandosi soprattutto all’interno della vasta pineta di Punta Licosa dove la 53enne era solita passeggiare insieme al proprio cane. La stessa, è stata ripresa nel giorno della sparizione da alcune telecamere di video sorveglianza con in possesso una ciotola e presumibilmente un guinzaglio. A lavoro volontari, Protezione Civile comunale, Carabinieri di Santa Maria di Castellabate, diretti dal Maresciallo Cesa e coordinati dalla Compagnia di Agropoli guidata dal Capitano Colella. A supporto dei controlli sono stati utilizzati anche droni e cani molecolari, mentre sono state sospese le ricerche via mare.

Le indagini

Contestualmente avanzano anche le indagini sul caso per scoprire le cause della sparizione. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti che hanno ascoltato la versione del compagno della donna, così come quella di alcuni amici. Tra queste, non si esclude neanche che si possa trattare di un allontanamento volontario. Al momento, però, non emergerebbero dettagli rilevanti sulla vicenda. Intanto, anche quest’oggi, le ricerche proseguono. Presenti anche i Carabinieri Parco di Castellabate, diretti dal Maresciallo Saviello. Con il passare delle ore, però, si riducono al minimo anche le possibili speranze.