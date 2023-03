Sporting Sala Consilina: dopo la Coppa arriva anche la Serie A

Stagione da incorniciare quella 2022-2023 per lo Sporting Sala Consilina, team impegnato nella Serie A2 di calcio a 5. La società cara alla famiglia Detta, infatti, nelle passate settimane aveva conquistato, a San Rufo, la Coppa Italia riservata ai quintetti di A2, battendo in finale i laziali del Lido di Ostia.

Sporting Sala Consilina: arriva la promozione in Serie A

Nella giornata di ieri i salesi di coach Oliva hanno centrato il double portando a casa anche la promozione in Serie A. Il successo di misura ottenuto sul campo del Futsal Canicattì permette allo Sporting Sala Consilina di conquistare con tre turni d’anticipo la promozione in massima serie. A dare il verdetto finale sul girone C di Serie A2 di futsal il 4-5 sui siciliani che ha proiettato la formazione del Vallo di Diano, ancora imbattuta in campionato, a quota 72 punti, 10 in più del Città di Cosenza secondo e ben 27 in più del Sicurlube Futsal terzo. Nelle prime 26 gare incontenibile il ruolino di marcia fatto di 23 successi e 3 pareggi con 122 gol siglati e 58 subiti. In vetta alla classifica cannonieri del gruppo C, inoltre, primo il salese Leonardo Brunelli autore di 42 marcature, 14 in più dei primi inseguitori.

Il post del club neopromosso in Serie A

Un traguardo che ha tutti i connotati di un’impresa, iniziata dalla visione e dalla passione della famiglia Detta che ha sempre creduto ed investito in un territorio che ha ancora tanto da dare.

La Scalata Epica

Dalla prima stagione sportiva 2009-10 fino allo stop per mancanza di una struttura, passando per la ripresa nella stagione 19-20 con la promozione dalla C1 alla B con 4 giornate di anticipo, fino alla straordinaria cavalcata per la conquista della A2. Dopo tanti calci al pallone e kilometri percorsi, siamo arrivati alla massima serie. Celebriamo allora l’impresa dei nostri eroi e li ringraziamo per aver sempre lottato e difeso la maglia per cui viviamo.

Ringraziamo ancora voi tifosi e la meravigliosa cornice di Sala Consilina, questo traguardo è soprattutto vostro per la passione che ci avete trasmesso, in casa al Centro Sportivo Meridionale Meta Sport di San Rufo e nelle trasferte più complesse.

TABELLINO

FUTSAL CANICATTI’-SPORTING SALA CONSILINA 4-5 (p.t. 2-4)

FUTSAL CANICATTI’: Dal’Maz, Marino, Heredia, Goncalves, Toledo, Mosca, Caltabiano, Urso, Sirone, Furno, Colore, V. Castiglione. All. G. Castiglione

SPORTING SALA CONSILINA: Marchesano, Grasso, Zonta, Abdala, Brunelli, Stigliano, F. Teramo, Volonnino, Rosciano, Pereira, S. Teramo, Santoro. All. Oliva

MARCATORI: 0’06” Abdala (S), 1’47” Abdala (S), 8’07” Stigliano (S), 11’23” Brunelli (S), 15’34” Heredia (C), 17’39” Goncalves (C), s.t. 9’55” Goncalves (C), 11’24” Furno (C), 11’31” Abdala (S)

AMMONITI: Heredia (C), Goncalves (C), Abdala (S)



ESPULSI: Marino (C), Sirone (C), F. Teramo (S)

ARBITRI: Salvatore Freccia (Caranzaro), Domenico Saccà (Reggio Calabria) CRONO: Alessandro Alfredo Cartisano (Reggio Calabria)