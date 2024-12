Doppio incidente a Capaccio Paestum e Albanella: quattro i feriti

Due incidenti stradali si sono verificati oggi, uno ad Albanella e l’altro a Capaccio Paestum. Il primo questa mattina, intorno alle 10:30. Un furgone di proprietà di un caseificio della zona e condotto da un uomo di Eboli sarebbe sbandato nella curva di via Iscalonga a causa della strada bagnata, andando ad urtare un’Alfa Romeo Stelvio guidato da una donna, anch’ella di Eboli, che intanto sopraggiungeva.

I soccorsi

Quest’ultimo veicolo veicolo ha finito la corsa contro un muro di contenimento all’altezza del ponte ed ha evitato di cadere nel torrente che “Lama”. A bordo anche un 35 enne .

Per entrambi è stato necessario il trasposto presso l’ospedale di Roccadaspide per mezzo dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana, inviata dalla centrale operativa del 118, in quanto sia l’uomo che la donna avvertivano dolore al collo e alle gambe. Dopo gli accertamenti sono stati dimessi. Dinamica al vaglio della polizia municipale capaccese.

Incidente sulla SS18

Un incidente si è verificato anche nel primo pomeriggio, questa volta sulla SS18, nei pressi del caseificio Vannulo, a Capaccio Paestum. Coinvolti due veicoli. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Disagi si segnalano alla circolazione.