Doppio colpo Gelbison: presi Gallo e Colella

Prosegue il mercato della Gelbison, che dovrà ricostruire la rosa per il prossimo campionato. In particolare è previsto il restyling totale del reparto difensivo, dunque, ecco i primi arrivi: il portiere classe 2006 Stefano Colella e il difensore Matteo Gallo.

In attesa di capire come deciderà di giocare mister Giampà (ancora non ufficializzato), la compagine vallese si assicura due pedine fondamentali per ricostruire un reparto che lo scorso anno soffri parecchio.

Tanta fisicità

Le palle inattive e i cross dalle fasce furono un incubo per i tifosi rossoblù lo scorso anno. La Gelbison ha sofferto tanto in queste situazioni di gioco, incassando diversi goal fotocopia.

Si è trattato certamente di mancanza di attenzione e delle distanze giuste, ma forse anche di fisicità, quella che si va ad aggiungere con l’arrivo di Matteo Gallo.

Il venticinquenne abruzzese svetta dai suoi 188 centimetri e vanta tanta esperienza in serie D con le maglie di Cassino, Francavilla e Notaresco.

Un portiere di prospettiva

I pali saranno affidati a Stefano Colella giovanissimo, in arrivo dal Catanzaro in prestito. In carriera ha già vestito la maglia del Locri. Nonostante la concorrenza gli uomini mercato della Gelbison sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni del giovane prospetto, che dovrebbe garantire freschezza e affidabilità. Raccogliere l’eredità dell’ottimo Milan non sarà facile per Colella, che, però,sembra avere tutte le carte in regola per scacciare i rimpianti.