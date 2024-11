Doppio colpo della Polizia Ferroviaria a Salerno e Sapri: arrestato un ricercato europeo e denunciato un truffatore

Ieri mattina, il personale della Polizia Ferroviaria Campania ha portato a termine due importanti operazioni. La prima a bordo di un treno Intercity ha riguardato l’arresto di un 45enne italiano ricercato a livello internazionale per frode informatica, mentre la seconda ha portato alla denuncia di un pluripregiudicato noto per truffe agli anziani.

Un arresto internazionale a bordo treno

Durante un normale servizio di scorta a bordo del treno Intercity 723, all’altezza della stazione di Salerno, gli agenti hanno individuato un uomo corrispondente alle caratteristiche di un ricercato europeo. Grazie a un attento controllo del Sistema Investigativo, è stato accertato che l’uomo era ricercato dalle autorità spagnole per frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici.

L’arrestato è stato condotto presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Salerno e, su disposizione della Procura della Repubblica, associato presso il carcere di Salerno.

Un truffatore in trasferta

Nella stessa giornata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sapri hanno intercettato un pluripregiudicato salernitano noto per truffe agli anziani. Le autorità stanno ora indagando per capire se l’uomo abbia messo in atto le sue truffe anche nella zona di Sapri e dintorni.

Al momento del fermo, l’uomo è stato trovato in possesso di piccole quantità di stupefacente, per cui è scattata la segnalazione alla Prefettura.