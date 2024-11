Allarme truffe a Laureana Cilento: anziani nel mirino

Il Comune di Laureana Cilento ha lanciato un allarme per una serie di tentativi di truffa ai danni degli anziani residenti. Diverse segnalazioni hanno evidenziato come malintenzionati stiano contattando telefonicamente persone sole, spesso anziane, con scuse varie, dal finto incidente di un parente alla necessità di verificare la loro presenza in casa.

Come agiscono i truffatori

Il modus operandi dei truffatori è ormai noto: si fingono parenti, amici o operatori di servizi pubblici, creando un clima di urgenza e paura per indurre le vittime a consegnare denaro o preziosi. Spesso, le chiamate arrivano in orari inaspettati o da numeri sconosciuti, e i malviventi utilizzano un linguaggio confusorio e insistente per disorientare le loro vittime.

Come difendersi

Di fronte a chiamate sospette, è fondamentale mantenere la calma e seguire alcuni semplici consigli: