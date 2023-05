Dopo “Tecchet e damm” arriva la festa del Borgo a Gromola

Dopo il successo della manifestazione “Tecchet’ e damm” organizzata dall’Associazione Borgo Attivo Aps, presieduta da Raffaele Santoro, a Gromola continuano le iniziative, promosse dalla stessa associazione, volte a far crescere la località di Capaccio Paestum e a favorire le occasioni di incontro e condivisione.

“In questi giorni, grazie all’impegno dei soci, abbiamo presentato una serie di progetti al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri e ai suoi collaboratori per dare maggiore concretezza ai nostri sforzi. Stiamo per riproporre, per ogni prima domenica del mese, l’iniziativa “Tecchet e damm” prevista per per il quattro giugno, mentre per il 18 giugno stiamo preparando la festa per ricordare l’inaugurazione del nostro borgo che si celebrò il 18 giugno 1960” ha spiegato Santoro.

In ricordo delle persone che non ci sono più

Dall’associazione hanno fatto sapere che l’iniziativa sarà anche un modo per ricordare le persone che presero parte con entusiasmo all’inaugurazione del borgo ma che ora non ci sono più.

“Tecchet e damm”, invece, è una giornata dedicata al dono, al baratto o alla vendita di quegli oggetti che non si usano più, ma che sono in buono stato e che quindi potrebbero servire a qualcun altro, durante la giornata ci si intrattiene con canti e balli e quindi si crea un’importante momento di sana socialità.