Dopo l’addio all’Ebolitana torna a parlare mister Angelo Quaglia | VIDEO

AI microfoni di InfoCilento, il mister Angelo Quaglia, parla della sua separazione dall’Ebolitana. La società ha comunicato la fine del rapporto con l’esperto allenatore qualche settimana fa, affidando la panchina a Ciro De Cesare in vista dell’inizio della nuova stagione in Eccellenza.

Lo stesso club aveva comunicato che il tutto si era concluso in maniera consensuale, ma il tecnico Quaglia non ci sta: “Non c’è stato nessun accordo. È stato un vero e proprio esonero. Tutto è avvenuto nel giro di 24 ore. Dispiace lasciare una piazza e una tifoseria come Eboli che mi ha sempre dimostrato il suo affetto”