Dopo 40 anni presso il cimitero di Ottati potranno essere costruite nuove cappelle gentilizie

Il comune di Ottati si è attivato per permettere l’edificazione di nuove cappelle gentilizie presso il cimitero comunale. A comunicarlo ai cittadini è stato il sindaco, Elio Guadagno, che ha fatto sapere che la costruzione di ulteriori cappelle presso il cimitero del comune era bloccata da circa quarant’anni. L’iter burocratico per arrivare a questo risultato è stato piuttosto lungo tanto che la prima delibera di giunta con la quale fu approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori presso il cimitero, che prevedevano anche la realizzazione delle cappelle, fu approvata nel 2020. I concessionari dei trentatré lotti di pertinenza cimiteriale su cui potranno essere costruite le cappelle gentilizie, potranno usufruirne per novantanove anni. Le cappelle non dovranno superare i 16,62 metri quadrati e sorgeranno lungo le due stradine di accesso esterno al cimitero. Possono presentare richiesta di concessione dell’area tutte le persone residenti o nate nel comune di Ottati, i loro diretti successori o i loro coniugi.

Ecco come avverrà l’assegnazione

L’assegnazione dei lotti avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande pervenute. Le domande dovranno essere inoltrate, entro il 10 ottobre, tramite PEC all’indirizzo e-mail protocollo.ottati@asmepec.it oppure dovranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ottati.

Cappelle inclusive, vediamo come

L’accesso all’area cimiteriale, incluso quella in cui sorgeranno le cappelle gentilizie, sarà privo di barriere architettoniche per permettere anche alle persone con difficoltà motorie o diversamente abili di poter far visita ai propri cari defunti.