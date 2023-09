Donna incinta rischia di morire insieme alla piccola che porta in grembo. Intervento salva vita all’ospedale di Polla

Ancora una volta è stati provvidenziale l’intervento del personale dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Polla, guidata dal dottore Francesco De Laurentiis, per salvare una donna in stato di gravidanza ed il bambino che porta in grembo.

I soccorsi

La donna, di 38 anni, ha subito un distacco di placenta con un’importante emorragia. Immediato è stato l’intervento presso l’abitazione della donna dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Polla.

Qui, è stata accolta del Primario e dalla sua equipe ed è stata sottoposta ad un intervento di taglio cesareo con urgenza. Così la piccola è stata fatta nascere e pesa 2 kg e 400 ed anche la mamma è in buone condizioni.

Il tutto è avvenuto alle due di notte. La mamma e la bimba sono state salvate e presto torneranno a casa.