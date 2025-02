Donazioni del sangue: ecco i punti di raccolta nel Cilento per il mese di marzo

La donazione di sangue è un atto di solidarietà fondamentale che salva innumerevoli vite ogni giorno. In un periodo in cui le esigenze sanitarie sono in costante aumento, il contributo di ciascun donatore diventa cruciale.

L’Avis, da sempre in prima linea nella promozione della donazione volontaria, organizza anche per il mese di marzo 2025 una serie di raccolte di sangue presso la sede di Agropoli e diverse autoemoteche nel Cilento, offrendo a tutti l’opportunità di compiere un gesto di grande valore civico.

Calendario delle donazioni: Sede Avis Agropoli

La sede Avis di Agropoli sarà aperta per le donazioni nei seguenti giorni:

Domenica 2 marzo 2025

Lunedì 3 marzo 2025

Giovedì 6 marzo 2025

Lunedì 10 marzo 2025

Giovedì 13 marzo 2025

Domenica 16 marzo 2025

Lunedì 17 marzo 2025

Giovedì 20 marzo 2025

Lunedì 24 marzo 2025

Giovedì 27 marzo 2025

Lunedì 31 marzo 2025

Raccolte Itineranti: L’Autoemoteca Avis sul Territorio

Per facilitare l’accesso alla donazione, l’Avis organizza anche raccolte itineranti con l’autoemoteca, toccando diverse località:

Sabato 8 marzo 2025: Ascea

Domenica 9 marzo 2025: Capaccio Scalo e Olevano

Domenica 16 marzo 2025: Castel San Lorenzo

Venerdì 28 marzo 2025: Roccadaspide

Domenica 30 marzo 2025: Albanella e Montecorice

Come prepararsi alla donazione

Donare il sangue è un atto di grande generosità che non richiede particolari requisiti. Basta essere in buona salute, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e pesare almeno 50 kg.

Per partecipare alle giornate di donazione è sufficiente presentarsi presso i centri di raccolta muniti di documento d’identità. Il personale sanitario sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e per effettuare i controlli pre-donazione.

L’Avis invita tutti i cittadini a partecipare a queste giornate di donazione. Ogni goccia di sangue donata può fare la differenza, offrendo una speranza concreta a chi ne ha bisogno.