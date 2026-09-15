Don Jhon Fredy Gutierrez lascia l’abito talare: il Papa accoglie le dimissioni

Don Jhon Fredy Gutierrez Sanchez era scomparso dalle comunità del Cilento alla fine del 2023, facendo perdere le proprie tracce anche alla famiglia adottiva e, successivamente, al Tribunale ecclesiastico, che necessitava di notificargli alcuni atti.

Della sua vicenda si è discusso a lungo. Il parroco di origine colombiana, adottato da una famiglia di Altavilla Silentina, ha prestato servizio sacerdotale nel Cilento per diversi anni. Dopo il prolungato periodo di irreperibilità e a distanza di mesi dalla sua ricomparsa pubblica — occasione in cui confessò di essersi allontanato ritenendosi un peccatore — la vicenda giunge oggi a un punto di svolta definitivo: il Santo Padre ha accolto le sue dimissioni dallo stato clericale.

L’allontanamento nel 2023 e le comunità del Cilento

L’assenza di don Jhon risaliva al 24 dicembre 2023, giorno in cui la famiglia adottiva aveva perso ogni contatto con lui. Per oltre due anni non sono giunte notizie certe. Nel frattempo, il caso ha suscitato interrogativi nelle diverse comunità in cui il sacerdote aveva operato: da Stella Cilento a Piaggine, Valle dell’Angelo, Stio, Magliano Vetere e Roccadaspide, fino all’ultima esperienza pastorale presso la parrocchia della Divina Provvidenza a Capaccio Paestum.

La svolta si è verificata il 4 febbraio 2026, quando il sacerdote ha contattato le autorità ecclesiastiche, interrompendo lo stato di irreperibilità. Il giorno successivo, il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, ha ufficializzato l’avvenuto contatto.

La richiesta di dispensa al Papa e il provvedimento della Diocesi

Contestualmente al ripristino dei contatti con le autorità ecclesiastiche, il 4 febbraio 2026 don Jhon Fredy Gutierrez Sanchez ha inoltrato al Santo Padre la formale richiesta di dispensa dal celibato e di perdita dello stato clericale.

La risposta della Santa Sede è giunta in data odierna. La Diocesi di Vallo della Lucania ha reso noto che è stato notificato all’interessato il Rescritto con il quale il Papa ha accolto l’istanza. Di conseguenza, con decorrenza dalla data di notifica, Jhon Fredy Gutierrez Sanchez è stato dimesso dallo stato clericale e dispensato da tutti gli oneri sacerdotali, compreso l’obbligo del celibato.

Si conclude così, sul piano canonico, una vicenda originata dall’improvvisa scomparsa a fine 2023 e tornata al centro del dibattito pubblico a inizio 2026 per le ricerche condotte dal Tribunale ecclesiastico.

Il legame con il territorio da Piaggine a Stella Cilento

Don Jhon Gutierrez ha lasciato una traccia significativa in diverse realtà locali. A Piaggine, nel 2019, il suo trasferimento programmato aveva suscitato la mobilitazione dei fedeli, i quali manifestarono pubblicamente per chiederne la permanenza in parrocchia.

Lo stile pastorale diretto e la vicinanza ai giovani lo avevano reso una figura popolare. A Stella Cilento, la sua partecipazione alle attività della squadra di calcio locale aveva ulteriormente rafforzato il legame con la comunità. Con il provvedimento della Santa Sede si chiude formalmente il suo percorso pastorale nel territorio cilentano.