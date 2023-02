Domenico De Rosa con il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano al Parco archeologico di Paestum e Velia

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato il Parco Archeologico di Paestum e Velia insieme a Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET.

Il Ministro, accolto da Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, non ha nascosto il grande fascino che esercita su di lui il Parco archeologico di Paestum, che ha visitato più volte come giornalista. Sangiuliano ha visitato anche il Museo Archeologico Nazionale e si è fermato ad ammirare la celebre Tomba del Tuffatore ritrovata dall’archeologo Mario Napoli. Il Ministro ha elogiato l’operato sin qui svolto e ha garantito il pieno sostegno del Ministero da lui guidato per la valorizzazione del complesso archeologico e del territorio che lo circonda. Tra l’altro in cantiere c’è la realizzazione del museo di Velia con la consequenziale assunzione di personale per gestirlo.

“Un sentito ringraziamento al Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per la sua importante visita privata al Parco Archeologico della nostra Paestum – ha sottolineato Domenico De Rosa – È un luogo straordinario dove la grecità si intreccia alla romanità, regalando sempre un’esperienza magica e unica al mondo e rendendoci più forti perché quando le radici sono profonde non c’è motivo di temere nessun vento”.