Domenica a San Marco di Castellabate il memorial Massimiliano Pagano

Si terrà il prossimo 6 ottobre a San Marco di Castellabate, il 13esimo memorial dedicato a Massimiliano Pagano, un giovane originario del piccolo comune strappato alla vita troppo in fretta. Massimiliano amava i cavalli e l’amicizia. Infatti era solito trascorrere parte delle sue giornate a cavallo passeggiando per i bellissimi sentieri del comune di Castellabate in compagnia degli amici di sempre.

Il ricordo di Massimiliano Pagano

Gli stessi amici che con lui condividevano la passione per i cavalli, da 13 anni mantengono vivo il suo ricordo organizzando ogni anno un memorial a lui dedicato e destinando l’intero ricavato delle iscrizioni alla manifestazione alle associazioni che operano sul territorio.

Così come spiega ai microfoni di Infocilento Gianni Pierri ideatore insieme a Domenico Longobardi della manifestazione che ogni anno vede coinvolti numerosi cavalieri.

Il programma

Il programma prenderà il via alle ore 8.00 con l’incontro dei Cavalieri presso Piazza Passaro, San Marco di Castellabate. Ore 9.30 Santa Messa nella Chiesa di “San Marco Evangelista”. Alle 10.00 Corteo verso l’abitazione Massimiliano e prosieguo per le Colline San Marco. Alle 13.30 Arrivo località Bosco.

Sistemazione cavalli, pranzo e a seguire ringraziamenti. Sarà presente l’associazione Avis di Agropoli per la raccolta sangue.