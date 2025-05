Domenica 4 maggio: la cultura si vive gratis nei musei del salernitano

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione preziosa per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico, storico e paesaggistico del nostro Paese, che il prossimo 4 maggio 2025 vedrà protagonisti alcuni dei più importanti siti culturali della provincia di Salerno.

Gli appuntamenti nel salernitano

Tra le mete da non perdere spiccano la Certosa di San Lorenzo a Padula, il Museo Volcei di Buccino, il Museo Archeologico di Sala Consilina e il Museo Archeologico di Paestum, insieme al Parco archeologico di Paestum e Velia. Questi ultimi resteranno aperti dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30) e offriranno un ricco programma di attività gratuite per tutti i visitatori: dalle visite guidate ai depositi del museo, a spettacoli teatrali, passeggiate naturalistiche e persino un servizio navetta gratuito per facilitare il collegamento tra i due siti archeologici di Paestum e Velia.

Un’iniziativa che trasforma la visita culturale in un’esperienza multisensoriale e partecipativa, capace di coinvolgere grandi e piccoli, appassionati e curiosi.

Colazione, cultura e solidarietà al Museo Archeologico di Eboli

Ma il 4 maggio sarà anche l’occasione per unire cultura e inclusione sociale grazie al secondo appuntamento con “Colazione al ManES”, organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Eboli in collaborazione con l’associazione Il forno di Vincenzo ETS. Dalle 10.00 alle 12.00, i visitatori potranno gustare una colazione speciale preparata dai ragazzi dell’associazione, che operano all’interno di un innovativo forno sociale di comunità dedicato al reinserimento e alla valorizzazione delle persone con disabilità o fragilità.

Il menù sarà un viaggio nel gusto e nella tradizione: dalla torta di mele, al pane con marmellata o miele delle suore, fino al simbolico “dolce eburino della nostra antenata Dorina”, a base di farine antiche, orzo, uvetta e nocciole. Tutto sarà accompagnato da tisane, caffè e acqua e limone, per un momento di condivisione che coniuga il piacere della tavola con l’arricchimento culturale e umano.

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Un modello di inclusione culturale e sociale

“Colazione al ManES” non è solo un evento enogastronomico, ma un modello di inclusione reale, che dimostra come la cultura possa essere uno strumento concreto di integrazione, formazione e protagonismo attivo per le persone con disabilità. Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli continua così a distinguersi per l’attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione, offrendo alla comunità non solo un luogo di conoscenza, ma anche uno spazio di crescita condivisa.

Il 4 maggio, dunque, sarà una domenica speciale per vivere il patrimonio culturale della provincia di Salerno all’insegna della gratuità, dell’inclusione e della bellezza.