Domenica 10 settembre a Roccadaspide la finale del Beauty Contest. Stefania Orlando madrina del gran Gala

Tutto pronto per l’ultima passerella dell’edizione 2023 di Miss Sud, il beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante.

Domenica 10 settembre in Corso XX settembre a Roccadaspide (alle 20.30) la finale nazionale: madrina del gran gala di moda e spettacolo sarà Stefania Orlando.

Tornata in auge con la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021, la conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice, ha debuttato negli anni ‘90 come valletta, riscuotendo tanta popolarità in Rai conducendo diversi programmi, fra cui “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto”.

Gli ospiti dell’evento

La Orlando non sarà l’unico volto noto nel parterre degli ospiti: con lei anche gli attori Luca Capuano e Danilo Brugia, che in passato hanno condiviso il successo della soap Centrovetrine.

Capuano ha iniziato la sua carriera come modello, per poi diventare un attore versatile e talentuoso, e interpretare diversi ruoli di rilievo nella televisione italiana (tra i suoi personaggi più famosi Aldo Leone nella soap opera “Un Posto al Sole” e Edoardo Monforte ne “Le tre rose di Eva”). Non è da meno il curriculum del collega Brugia, anche lui amatissimo dalle donne non solo per la sua bellezza ma anche per la sua eleganza e i suoi modi. È stato anche uno dei ragazzi di Raffaella Carrà, nello show Carramba che Sorpresa. Attualmente è a teatro con “Casalinghi disperati” insieme a Nicola Pistoia, Max Pisu e Gianni Ferreri, una commedia frizzante e coinvolgente che piace da nord a sud.

Conduce sempre Sofia Bruscoli, mentre gli intrattenimenti live spetteranno agli artisti Angelica Parisi, Ines Rodriguez e Ottavio Buonomo. In giuria siedono: l’attore e regista Cristian Marazziti, Giovanni Sciarrillo di Al Pacio Offcial Lookmaker, Giuseppe Montemurno della Giò Monte Models Milano e lo stilista dei vip Mimmo Tuccillo.

Il concorso

Il concorso prevede l’assegnazione di quattro titoli nazionali dedicati non solo alla bellezza mediterranea, ma anche e soprattutto al talento e alle attitudini delle aspiranti ai titoli: Ragazza in Jeans, sezione per le teenager (tra i 13 e i 17 anni); Miss Sud Cinema & Tv, per coloro che aspirano a diventare attrici; Miss Sud Moda, per chi sogna di diventare indossatrice o una modella. Infine Miss Sud:l’ambasciatrice della bellezza mediterranea, la donna del Sud Italia. Domenica 10 scopriremo anche il nome della vincitrice del format online Miss Sud chiama Nord edi Miss Under 40, ovvero la “milf” più avvenente delle spiagge del Mezzogiorno.

Le finaliste

Ecco i nomi delle finaliste: Valentina Si Lorenzo, 16 di Boscoreale; Francesca Tufano, 20 anni di Pompei; Paola Taurone, 17 anni di Roccadaspide; Ludovica Monaco, 17 anni di Eboli; Nicole Bellizio, 16 anni di Capaccio Paestum; Helene Ruggiero, 18 anni di Agropoli; Clara Fiore, 18 anni di Napoli; Francesca Attianese, 16 anni di Colliano; Ludovica Liguori, 27 anni di Salerno; Erika Carbone, 18 anni di Palomonte; Rosmary Corcilio, 15 anni di Roccadaspide; Ester Capozzi, 19 anni di Trecase; Francesca Onorato, 18 anni di Agropoli; Naomi Martone, 16 anni di Serino; Francesca Chiara Merolla, 16 anni di Poggiomarino; Chanel Cesarulo, 14 anni di Padula; Michelle Silvestri, 17 anni di Capaccio Paestum; Sonia Brenga, 41 anni di Altavilla Silentina; Maria Elisabetta Celestri, 40 anni di Mola di Bari; Simona Caiati, 18 anni di Bitonto; Marta Nuzziello, 18 anni di Manfredonia; Sara Turchino, 24 anni di Galatone; Rossella Perrini, 26 anni di Martina Franca; Deborah Chirulli, 40 anni di Martina Franca; Asia Pirro, 15 anni di Pomezia e Giulia Salerno, 15 anni di Caltanissetta; Valentina Merola, 18 anni di Torino.

E infine: a Christian Josè Manfredini, ivoriano adottato da una famiglia campana campana, oggi dirigente sportivo e allenatore, ieri calciatore professionista di Juventus, Lazio, Fiorentina, Genoa, Chievo ed Osasuna il Premio alla Carriera 2023. 141 partite in Serie A e 7 gol, per il territorio e non solo è una figura simbolo dello sport che aiuta a superare le barriere