Futsal: Feldi in testa, sconfitta nel derby per lo Sporting

Sono rimaste in due lassù in Serie A, a punteggio pieno dopo quattro turni di campionato. Una capolista è l’Ecocity Genzano che si aggiudica il derby ad alta quota contro la Roma 1927 l’altra capolista è una storica Feldi: come ad Acireale contro il Meta Catania vince 1-0 con una rete di Ugherani.

Futsal, Serie A: la Feldi batte per 1-0 il Manfredonia

Antonelli raggiunge Samperi (stagione 22-23) con un poker di vittorie che eguaglia il miglior inizio di stagione della sua storia (come nel 2022/2023). Successo meritato e sudato contro il Vitulano Drugstore Manfredonia. Finisce 1-0 al Palasele, dove è il guizzo di Gabriele Ugherani a regalare ancora una volta i tre punti ai rossoblù che hanno dovuto fare i conti con una squadra ben organizzata. A evidenziare la miglior serie degli ebolitani in Serie A si deve aggiungere che il portiere Dalcin non prende gol da 134 minuti e 19 secondi.

Sconfitta di misura per lo Sporting Sala Consilina

Negli altri incontri della quarta giornata di regular season, il Napoli Futsal passa nel derby per 2-1 a San Rufo. Battuto lo Sporting Sala Consilina con Baroni a rete per i salesi, per il momentaneo 1-1, e la doppietta dell’immenso Borruto a regalare la vittoria al partenopei. Nonostante un Sala combattivo, e un match equilibrato fino all’ultimo, i gialloverdi non trovano il gol del pareggio nel finale di gara acceso sino al gong conclusivo. Si tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, senza però trovare lo spazio per il gol decisivo.

La Serie A di futsal tornerà in campo domani per il suo turno infrasettimanale. Nella quinta giornata doppia trasferta per le formazioni nostrane: lo Sporting Sala Consilina farà visita alla Roma mentre la Feldi Eboli alla Came Treviso.

Le altre gare della Serie A di futsal

Due sono anche le vittorie di fila del Sandro Abate grazie al 6-2 (ancora due gol per Kenji) al Vinumitaly Petrarca. Dulcis in fundo, il Meta Catania. I campioni d’Italia si riscattano subito sbancando 3-1 Pesaro e infliggendo all’Italservice il quarto stop in altrettanti incontri. Chiude il quadro dei risultati lo 0-0 tra GG Team Wear Benevento e Active Network: i giallorossi muovono la classifica cogliendo il primo punto in Serie A, i viterbesi salgono a quota 4. L84 inciampa a Pomezia contro una grande Fortitudo. Che dimentica i due kappaò di fila ribaltando Rocha e soci nella ripresa, con il decisivo parziale di 4-0.

Doppio Matteus e il punto esclamativo di Cutrignelli a un soffio dalla sirena: finisce 7-4. Non ci si è annoiati per niente a Cosenza. Pirossigeno e Came Treviso danno vita a un’altalena di emozioni: la squadra di Sylvio Rocha parte a fionda ma i Lupi di Tuoto rispondono con un super parziale di 4-0. Ma Suton e Del Gaudio mettono tutti d’accordo: termina 4-4. Primo punto stagionale per la Pirossigeno, secondo pari di fila e terzo risultato utile per il Came Treviso.