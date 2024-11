Futsal: Feldi in campo per restare in vetta, derby per lo Sporting Sala Consilina

Torna la Serie A di calcio a 5 con la sua quarta giornata, si parte con ben sei anticipi al venerdi e con due gare al sabato. Ancora quattro squadre rimaste a punteggio pieno nella 41esima edizione della massima divisione di futsal maschile tra cui la Feldi Eboli, che non prende gol da oltre due gare, che oggi riceve il Vitulano Drugstore Manfredonia. Sempre in serata derby, invece, a San Rufo tra Sporting Sala Consilina e Napoli Futsal: una vincente in casa alla prima uscita, l’altra all’asciutto di punti lontano dal proprio palazzetto. Tutte le gare della quarta giornata di regular season in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Divisione, fatta eccezione per Fortitudo Pomezia-L84, su Vivo Azzurro TV.

Sorpresa Feldi Eboli

Probabilmente la sorpresa di questo inizio stagione, non perché il roster sapientemente messo a disposizione di Lucho Antonelli questa estate non potesse competere, quanto più per un calendario tutto in salita: trasferta a Orte all’esordio (senza Venancio e Selucio, squalificati), derbone con il Napoli Futsal, a casa dei campioni d’Italia del Meta Catania. Ebbene le Volpi di Lucho Antonelli si sono inerpicati in questa partenza in salita, vincendo sempre.

Le dichiarazioni pre gara

In casa Sporting Sala Consilina a parlare prima della sfida con il Napoli è stato Simone Foti, carico per il derby che ha affermato: “Sappiamo come affrontare il Napoli. Sarà dura, ma siamo pronti a dare il massimo davanti al nostro pubblico”.

In casa Feldi, invece, a parlare è stato Fabricio Calderoli che ha sottolineato: “Con il Manfredonia sarà molto difficile, non bisogna farsi ingannare dal fatto che sia una neo promossa”.